Белград, , 18:27 — REGNUM Сербия и Венгрия в трудные времена могут полностью рассчитывать друг на друга. Об этом заявили президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время телефонных переговоров 26 июля.

Президент Сербии Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме двухсторонних сербско-венгерских отношений, Вучич и Орбан обсудили ситуацию в балканском регионе, миграционный кризис, различные вопросы, связанные с функционированием ЕС, и актуальные глобальные темы, сообщила пресс-служба президента Сербии.

Вучич поблагодарил правительство Венгрии за помощь в решении вопроса, связанного с хранением газа и обеспечением энергетической безопасности Сербии.

Напомним, что 19 июля Вучич сообщил, что Сербия начала складировать газ в подземных хранилищах в Венгрии. Этот газ сербская сторона в любой момент может использовать для своих нужд, уточнил он.