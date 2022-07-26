Лондон, , 17:57 — REGNUM 26 июля итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что 26-летний форвард лондонского «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер попал в сферу трансферных интересов «Ювентуса» и «Ньюкасла».

Тимо Вернер Granada

Отмечается, что для туринского клуба приоритетным вариантом остается Альваро Мората, так как в подписании испанца заинтересован главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что «Челси» обсуждает с «Ред Булл Лейпцигом» возможное возвращение Вернера в немецкий клуб.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Тимо Вернер принял участие в двадцать одном туре регулярного чемпионата, в котором отметился лишь четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.