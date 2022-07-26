Москва, 26 июля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Публикации о проведении «мобилизационных мероприятий» в России являются ложной информацией зарубежных СМИ, сообщает 26 июля пресс-служба Минобороны РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия, вооруженные силы России

Подчеркивается, что недостоверную информацию о проведении в РФ «мобилизационных мероприятий» распространяют именно иностранные СМИ.

«Ряд зарубежных СМИ распространяет недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий, — говорится в сообщении ведомства», — отмечает пресс-служба ведомства.

«К проведению специальной военной операции привлекается только часть Вооруженных сил Российской Федерации, численность которой вполне достаточна для выполнения всех задач, поставленных верховным главнокомандующим», — подчеркнули в Минобороны России.