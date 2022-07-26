Ханты-Мансийск, , 17:55 — REGNUM В Югру поступила назальная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», однако применить её невозможно из-за отсутствия специальных насадок. Об этом сообщил 26 июля руководитель департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский во время прямого эфира.

Вакцина от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

«Назальная вакцина есть. Но для её применения необходимы специальные насадки на шприцы. Поэтому в течение ближайших двух месяцев мы ожидаем поступления этих насадок. Осталось чуть-чуть подождать», — пояснил Алексей Добровольский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре по состоянию на 25 июля 2022 года привиты первым компонентом вакцины от коронавируса 88,7%. С начала вакцинации от коронавируса в регион поступило 1 300 729 комплектов вакцин против COVID-19. Завершили вакцинацию 85,6% жителей Югры. Ревакцинированы 42,1% от числа подлежащих ревакцинации.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор ХМАО обратилась к землякам из-за роста заболеваемости COVID-19