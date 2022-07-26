Ханты-Мансийск, 26 июля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В Югру поступила назальная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», однако применить её невозможно из-за отсутствия специальных насадок. Об этом сообщил 26 июля руководитель департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский во время прямого эфира.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

«Назальная вакцина есть. Но для её применения необходимы специальные насадки на шприцы. Поэтому в течение ближайших двух месяцев мы ожидаем поступления этих насадок. Осталось чуть-чуть подождать», — пояснил Алексей Добровольский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре по состоянию на 25 июля 2022 года привиты первым компонентом вакцины от коронавируса 88,7%. С начала вакцинации от коронавируса в регион поступило 1 300 729 комплектов вакцин против COVID-19. Завершили вакцинацию 85,6% жителей Югры. Ревакцинированы 42,1% от числа подлежащих ревакцинации.