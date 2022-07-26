Париж, 26 июля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. 40-летний бывший спортивный директор московского «Спартака» Лука Каттани вернется в систему «Пари Сен-Жермен» на должность спортивного директора академии парижского клуба. Об этом 26 июля сообщило издание L’Equipe.

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Ранее Лука Каттани работал в скаутской службе «ПСЖ» в период с марта 2018 года по декабря 2021 года. С 13 декабря 2021 года итальянец стал спортивным директором «красно-белых».

При Каттани «Спартак» подписал Шамара Николсона, Даниила Хлусевича, Данилу Пруцева, Леона Классена, Кристоера Мартинса Перейру, Илью Свинова и Никиту Чернова.

Первый тур французской Лиги 1 сезона 2022/23 стартует 5 августа. «ПСЖ» 6 августа встретится с «Клермоном», а встреча пройдет в Клермон-Ферране на стадионе «Стад Габриэль Монпье».