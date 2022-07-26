Вашингтон, , 18:22 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп 26 июля выступит с речью в Вашингтоне впервые после ухода из Белого дома полтора года назад, сообщает Fox News.

Трамп Palácio do Planalto

Трамп примет участие в саммите «Америка прежде всего», организованном консервативным аналитическим центром America First Policy Institute. Бывший президент намерен поговорить о своей политике, пока американцы ожидают его заявления об участии в президентских выборах в 2024 году.

«Я считаю, что это будет очень сфокусированная на политике перспективная речь, очень похожая на речь, посвященную «положению дел в стране», — рассказал президент AFPI Брук Роллинс.

Напомним, что в AFPI работают несколько бывших помощников Трампа.