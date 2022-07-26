Москва, , 17:50 — REGNUM В рамках заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин поставил задачу ускорить темы достижения целей развития человеческого капитала и конкурентоспособности страны в разных сферах, невзирая на внешнее давление. Президент также поддержал подход привлечения инвестиций в перспективные проекты и поручил Правительству проработать соответствующие инструменты. Сохранение и создание новых возможностей для трудоустройства россиян, увеличение производственных мощностей, расширение процессов импортозамещения — работа в этих стратегических направлениях ведется губернаторами новой волны в разных форматах. Для реализации проектов развития субъекты расширяют сотрудничество с государственными корпорациями и частным бизнесом. О том какие инициативы губернаторы новой волны запускают в своих регионах — в статье.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

В Саратовской области совместно с корпорацией «ВЭБ. РФ» запускается реализация проекта скоростного трамвая. Временно исполняющий обязанности губернатора области Роман Бусаргин отметил, что в Саратове модернизируют более 67 км трамвайных путей, это позволит запустить скоростной городской транспорт по ключевым маршрутам города. Также планируется построить современную транспортную развязку. Проектная документация по обоим проектам будет готова уже в сентябре. Оба предложения станут стартовыми в процессе модернизации всей транспортной инфраструктуры Саратова, что позволит сократить время в пути для каждого горожанина в среднем в 2 раза. С инициативой поддержки современных транспортных решений ранее выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, проект находится на особом контроле у вице-премьера Правительства Дмитрия Чернышенко, и для Романа Бусаргина его реализация станет своеобразным тестом управленческих навыков. Подобные решения напрямую влияют на формирование комфортной городской среды, а значит и на уровень жизни самих горожан.

Владимирская область заручилась поддержкой госкорпорации «ДОМ. РФ» в развитии рынка арендного жилья в регионе. В рамках договоренностей, достигнутых во время встречи временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Авдеева с генеральным директором корпорации Виталием Мутко, на территории области будет запущен проект по возведению жилья для последующей аренды. К реализации формата подключатся также предприятия из Юрьев-Польского, Кольчугинского, Ковровского, Киржачского районов области. Предприятия-участники смогут использовать арендные площади для размещения собственных сотрудников, также это станет дополнительным инструментом привлечения кадров для региональной экономики. Второе направление совместной работы — модернизация теплоэнергетической системы города Кольчугино. Займ, который готов предоставить «ДОМ. РФ» на льготных условиях, составляет более 2,7 млрд рублей, реализовывать проект будет региональная компания «Владимиртеплогаз». По оценкам специалистов, работы по модернизации энергетического комплекса создадут инфраструктуру для строительства более 355 тысяч квадратных метров нового жилья. Финальное утверждение проект пройдет в августе. Для региона подобные форматы сотрудничества — это не только привлечение федерального финансирования, но и загрузка производственных мощностей региональных компаний, и дополнительный стимул для развития рынка труда.

Глава Кировской области Александр Соколов во время визита в Омутнинский район Кировской области встретился с руководством Омутнинского металлургического завода. Главная тема встречи — совместная работа предприятия и региональных властей по развитию города. Врио губернатора посетил Аллею Героев, набережную, парковые зоны. Многие городские объекты возведены при участии металлургов. На средства предприятия проходит очистка и укрепление береговой линии Омутнинского пруда. Завод также подключился к проекту благоустройства пешеходной зоны и дворовых территорий. Формат кооперации региона с крупными предприятиями помогает оперативно реагировать на острые проблемы, которые не всегда возможно решить только за счет привлечения ресурсов субъекта.

Работу главы Удмуртской Республики Александра Бречалова по диверсификации производства предприятий ОПК и увеличению темпов технологического суверенитета оценил председатель Правительства Михаил Мишустин во время визита в регион. Премьер-министр посетил предприятие «Аксион», а также ознакомился с разработками Камбарского машиностроительного завода, Ижевского завода тепловой техники, ИЭМЗ «Купол» и других предприятий региона. Сегодня промышленность республики наращивает производство продукции гражданского назначения, что позволяет привлекать потенциальных инвесторов. В регионе также развивают партнерство с государственными корпорациями в области технологичного производства: Чепецкий механический завод планирует совместно с ГК «Росатом» наладить выпуск томографов из российских комплектующих.

Фокус на взаимодействие с бизнесом также прослеживается в решении губернатора Новгородской области Андрея Никитина сохранить завод IKEA, несмотря на уход компании из России. Никитин подчеркнул, что это «серьезный промышленный актив», и, безусловно, источник дополнительных инвестиций для экономики — работа завода подразумевает развитие смежных производств и модернизацию прилегающий инфраструктуры. Губернатор, эффективность работы которого новгородцы оценят в ходе осенних выборов, отметил, что совместно с Минпромторгом будет выбран новый собственник, главными критериями отбора станут предыдущий опыт управления предприятием в аналогичной сфере и понимание принципов социально ориентированного ведения бизнеса. Регион, в свою очередь, готов оказать адресную поддержку подходящему кандидату, что позволит в максимально сжатые сроки запустить производство.

Регионы также включаются в технологичный экспорт. Вертолеты производства Улан-Удэнского авиазавода будут поставляться за рубеж — соглашение было достигнуто во время визита Сергея Чемезова, главы корпорации «Ростех», в Республику Бурятия. Вертолеты Ми-171Е — современные машины, оборудованные последними разработками в области радиоэлектронных систем, также отличаются повышенной грузоподъемностью. Благодаря совместной работе с госкорпорацией, заводу удалось модернизировать производственные мощности и наладить подготовку кадров, в том числе через программу «Крылья Ростеха». Работа Улан-Удэнского авиазавода на особом контроле Алексея Цыденова, на предприятии трудятся более 6 тысяч человек, и глава региона целенаправленно продвигает возможности промышленного гиганта на федеральном уровне.

В основе стратегии губернаторов новой волны в новой экономической реальности — расширение инструментов привлечения инвестиций, что позволяет регионам не только решать социальные задачи: сохранять и увеличивать объемы рынка труда, модернизировать инфраструктуру городов и районов, поддерживать общественные проекты, но и развивать процессы импортозамещения.

«Современные условия санкционного давления оказали влияние на региональные управленческие стратегии. Освобождение различных секторов экономики от иностранных бизнес-структур открыло новые горизонты для отечественных предпринимателей. Программы импортозамещения дают широкий простор для различных форматов кооперации между властными структурами, частным бизнесом и государственными компаниями. И региональные власти активно используют эти инструменты для стимуляции развития экономического потенциала своих территорий. В контексте глав регионов, участвующих в предстоящих выборах, подобная стратегия позволяет найти решение комплексных, многоуровневых проблем, к которым приковано значительное общественное внимание», — отметил политический консультант Петр Колчин .

Губернаторы новой волны, как управленцы, находящиеся в постоянном контакте с жителями, прямо говорят о том, что сформировать эффективный ответ на некоторые вызовы можно только с привлечением дополнительного финансирования и инвестиций, что и находит отражение в работе с госкорпорациями и бизнесом.