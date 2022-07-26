Курск, 26 июля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В Курской области с 1 июня проведено около 70 рейдов по местам массового отдыха у воды. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

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С начала купального периода в Курской области утонули 12 человек, в том числе три ребёнка. Причем, случаев гибели ни на одном из 50 официальных пляжей не произошло. Все происшествия зарегистрированы на необорудованных местах отдыха. Большинство утонувших взрослых находились в состоянии алкогольного опьянения.

Должностными лицами органов местного самоуправления на граждан, купающихся в необорудованных местах составлено 37 протоколов. В ходе патрулирований с начала купального сезона с водных объектов удалено порядка 1500 детей, находившихся без сопровождения старших. 270 отдыхающих, находящихся в состоянии алкогольного опьянения по настоянию спасателей покинули прибрежную зону курских рек и озер. На 250 из них сотрудники правоохранительных органов выписали соответствующие штрафы.