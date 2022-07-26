Таллин, 26 июля, 2022, 17:49 — ИА Регнум.

Irinazybina Студенты

На фоне недофинансирования вузов Эстонии все более острой проблемой становится социальное положение студентов. Об этом руководитель Эстонского союза студенческих организаций Маркус Эхасоо сообщил местному порталу stolitsa. ee.

Эхасоо утверждает, что даже при в целом бесплатном высшем образовании для граждан Эстонии расходы многих студентов выросли настолько, что им приходится задумываться о том, чтобы бросить учебу.

«Если принять во внимание высокую инфляцию, рост цен на энергоносители и недоступность съемных квартир, эстонская молодежь сегодня находится в сложном положении. Продолжать учебу становится просто невозможно с финансовой точки зрения», — заявил Эхасоо.

Он также заявил, что непопулярные среди эстонских и иностранных студентов предметы имеют важность для сохранения эстонских языка и культуры, поэтому следует дополнительно финансировать их развитие и стимулировать обучение на таких предметах. «Очевидно, что, если недофинансирование продолжится, будет увеличиваться доля англоязычных учебных программ, потому что нецелесообразно ориентировать платную учебную программу только на эстонский рынок», — добавил глава союза студенческих организаций страны.

Эстонский союз студенческих организаций поддержал позицию нового министра образования относительно того, что первое получаемое высшее образование на уровне бакалавра и магистра обязательно должно быть бесплатным. Дополнительное финансирование высшего образования в размере 10 млн евро в 2022 году, а также увеличение финансирования на 15% в последующие годы должны способствовать решению этого вопроса.