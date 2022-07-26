Милан, Италия, , 17:47 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Милан» в ближайшее время закроет сделку по трансферу 21-летнгео атакующего полузащитника «Брюгге» и сборной Бельгии Шарля де Кетеларе. Об этом 26 июля сообщило издание Sport Italia.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

По информации источника, «россонери» договорились с бельгийским клубом о трансфере де Кетеларе за 25 миллионов евро. Также «Милан» готов включить в сделку трех игроков клуба Эмиля Робака, Андрея Коубиша и Андреаса Юнгдаля.

Ранее сообщалось, что «Милан» согласовал с Шарлем де Кетеларе пятилетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне бельгийской Про-Лиги 2021/22 Шарль де Кетеларе принял участие в тридцати девяти турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и восемью результативными передачами.