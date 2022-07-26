Нижний Новгород, , 17:47 — REGNUM 92% нижегородцев считают себя «хорошими и эффективными работниками». Это один из самых высоких показателей по России. Результаты опроса 26 июля опубликовала служба исследований онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

Нижний Новгород

По данным исследователей, «92% респондентов из Нижегородской области сообщили, что считают себя хорошими и эффективными работниками — это одна из самых высоких долей среди регионов страны».

«В среднем по России высокую оценку себе как работникам дают 90%, еще 2% так о себе не думают. Интересно, что хорошими работниками чаще всех называют себя жители Краснодарского края (96%). Те, кто уверен, что мог бы работать заметно лучше, чаще встречаются в Алтайском крае (6%)», — цитируют результаты опроса нижегородские СМИ.

По данным портала NewsNN «в своей эффективности на работе больше прочих уверены медики и менеджеры по персоналу (по 97%), а также бухгалтеры и представители сферы гостеприимства».

«При этом заметно более скептичны в этом отношении работники науки и образования — только 82% признают себя хорошими сотрудниками. Однозначно не считают себя хорошими сотрудниками 6% руководителей. Есть разница и в зависимости от пола респондентов: так, в своей эффективности на работе не сомневаются 93% женщин и только 88% мужчин, при этом 3% мужчин уверены, что могли бы работать лучше, а среди женщин так о себе думают лишь 1% опрошенных».