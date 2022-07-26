Вашингтон, 26 июля, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден в ближайшие дни собирается покинуть Белый дом, сообщает 26 июля Fox News.

(сс) The White House Первая леди США Джилл Байден

Майкл ЛаРоза являлся пресс-секретарем Джилл Байден с 2020 года, когда нынешний глава Белого дома Джо Байден начал президентскую кампанию.

«На протяжении почти трех лет, от предвыборной кампании до Белого дома, Майкл привносил энциклопедические знания в области политики и СМИ в работу моей команды в качестве пресс-секретаря и советника», — сказала первая леди.

«В небольшой команде преданность и дружба сохраняются на всю жизнь — нам будет не хватать Майкла. Однако мы рады, что он начнет новую главу в своей карьере», — говорится далее в заявлении.

Ранее команду вице-президента США Камалы Харрис покинул заместитель главы её администрации Майкл Фукс.