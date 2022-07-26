Рига, , 17:41 — REGNUM

Обед Pexels

Из-за стремительного роста цен как на энергоносители, так и на продукты питания бесплатные обеды в школах Латвии будут сохранены только в 7-10 муниципалитетах. Большинству школьников придется платить или доплачивать за еду в школьных столовых.

Об этом сообщило издание press. lv. Подчеркивается, что вопрос затрат на питание был актуален еще в предыдущем учебном году, весной 2022 года. Уже тогда сумма, которая была определена и согласована как с министерством образования, так и с предприятиями общественного питания, — 1,42 евро за школьный обед — явно не покрывала расходов.

По оценке специалистов, себестоимость такого обеда уже превышает 2 евро и продолжает расти. Теме не менее, в новом 2022-2023 учебном году увеличения бюджета в данном вопросе не планируется.

Хотя правящая коалиция Латвии договорилась о дополнительном финансировании школьных обедов для учеников 1-4 классов осенью, окончательное политическое решение так и не принято.

В то же время местные государственные образовательные учреждения должны сделать закупки уже сейчас, отмечает издание.