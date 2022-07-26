Йошкар-Ола, , 17:39 — REGNUM За прошедшую неделю за медпомощью в связи с укусами клещей обратились 77 жителей Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Клещ Kaluganews.com

В числе пострадавших 17 — дети до 14 лет.

Почти в половине случаев укусы клещей были получены в лесах и лесных массивах, ещё 25% — в черте населенных пунктов. Также более 10% от всех обращений — это укусы клещей на территории садов и садоводческих товариществ.

С начала эпидсезона в Марий Эл за медицинской помощью в связи с укусами клещей обратились 802 человека, в том числе 235 детей в возрасте до 14 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре зафиксирован летальный случай, связанный с присасыванием клеща. Мужчина скончался от последствий заражения, по причине отсутствия вакцинации и несвоевременного обращения за специализированной помощью.

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