Арзамас, Нижегородская область, , 17:39 — REGNUM В Арзамасе полицейский спас тонущего в водоеме подростка, который помогал подруге. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области 26 июля.

Утопающий

По данным ведомства, инцидент произошел на базе отдыха в Арзамасе, когда подростки купались в пруду.

«Девочка решила искупаться, но в какой-то момент начала тонуть. На середине водоема ее нога запуталась в водорослях. Ей на помощь кинулся подросток, который, как выяснилось позже, не умел плавать. Он вытолкнул девочку из воды, однако сам начал идти ко дну. На крики отреагировал старший лейтенант Роман Горячкин, отдыхавший на другом берегу», — рассказали в МВД.

Нижегородские СМИ уточняют, что полицейский приплыл к месту, когда подросток был на дне водоема.

«Мальчик потерял сознание. Правоохранитель вытащил на сушу несовершеннолетнего и оказал ему медпомощь. Затем на скорой пострадавшего увезли в больницу», — сообщил портал NewsNN.

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