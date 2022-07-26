Донецк, 26 июля, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Углегорская теплоэлектростанция (ТЭС) в Светлодарске освобождена от укронацистов, сообщает 26 июля пресс-служба МВД ЛНР.

Углегорская ТЭС

По данным ведомства, ТЭС освобождена бойцами Народной милиции ЛНР и подразделениями российской ЧВК, неофициально называемой как «Группа Вагнер».

Сообщения подтверждаются фото и видеоматериалами, опубликованными 26 июля в соцсетях.

По некоторым данным, отступившие укронацисты заминировали этот критически важный объект.

Напомним, Углегорская ТЭС с 22 мая была занята украинскими нацистами, отступавшими в её здания и сооружения из Светлодарска и прилегающих населенных пунктов.