Москва, 26 июля, 2022, 17:40 — ИА Регнум. Только для жителей Москвы и Московской области с нового года останется бесплатным проезд по Московскому скоростному диаметру, написал 26 июля мэр российской столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Mehar Скоростная автомагистраль

Отметив, что на этой дороге не будет препятствий в виде светофоров, а также что большинство грузовых машин не смогут ехать по ней, Собянин заявил:

«Сегодня мы приняли ещё одно важное решение: МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд».

Глава города добавил, что в этом случае количество транзитных легковых автомобилей не будет большим, так что москвичи и жители Подмосковья смогут меньше времени тратить на дорогу. А транзитные машины могут ездить по Центральной кольцевой автодороге.