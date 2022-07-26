Владимир, 26 июля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев 26 июля прокомментировал своё присутствие в обновлённым санкционном списке Великобритании.

Duma.gov.ru Александр Авдеев

«Весь день спрашивают, как я отношусь к тому, что меня включили в британский санкционный список.

Отвечаю: никак. Предлагаю отметить это событие прослушиванием песни Sex Pistols — God Save the Queen», — написал Авдеев в своём телеграм-канале.