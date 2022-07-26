Екатеринбург, , 17:34 — REGNUM Решение свердловского губернатора Евгения Куйвашева не выдвигать бывшего главу региона Эдуарда Росселя на очередной срок в Совет Федерации было согласованным с ним. Об этом говорится в телеграм-канале Куйвашева.

Эдуард Россель Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Мы обсудили с Эдуардом Эргартовичем это решение — оно наше совместное», — сказано в сообщении.

Пи этом чиновник выразил надежду на то, что Россель ещё много лет сможет работать на благо области. Он предложил ему стать своим советником и возглавить наблюдательный совет туркластера «Гора Белая».

Как сообщало ИА REGNUM, Россель является членом Совфеда с 2009 года. Но при регистрации на очередной губернаторский срок Куйвашев не внёс его фамилию в список кандидатов.