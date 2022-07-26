Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Сенатор от штата Техас Тед Круз опубликовал в Twitter видео, иллюстрирующее жестокость того, что он назвал «потоком работорговли и наркотиков» на американо-мексиканской границе. Об этом 26 июля сообщает Fox News.

Сенатор Тед Круз tapwires.com

На видео Круз и сотрудники пограничной службы оказывают помощь группе мигрантов, которые пересекли границу поздно ночью. Отмечается, что подавляющее большинство мигрантов подвергаются экономической эксплуатации со стороны наркокартелей, ввозящих их в США.

«Эти дети оказываются должны беспощадным картелям тысячи и тысячи долларов. Мальчики, подростки работают на банды в каждом городе Америки, а девочки попадают в еще худший ад: слишком многие из них становятся жертвами торговли людьми и попадают в сексуальное рабство, — говорит Круз. — Джо Байден и Камала Харрис несут ответственность за самую страшную чуму рабства в Америке со времен Гражданской войны».

«Это не сострадание. Это не гуманно. Это варварство», — звучат слова Круза на фоне фотографий мигрантов, погибших при попытке пересечь границу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что его администрация намерена устранить «коренные причины миграции» из Латинской Америки и обеспечить интеграцию мигрантов в американское общество.

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