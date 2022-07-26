Москва, , 17:30 — REGNUM ФАС оштрафовала владельца YouTube на 2 миллиарда рублей. Такую сумму компания Google должна заплатить за злоупотребление доминирующим положением. Наказание за нарушение предусмотрено частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ.

Интернет ИА REGNUM

Google должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.

Ранее в феврале 2022 года ФАС признала компанию Google нарушившей антимонопольное законодательство. ФАС установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий.

ФАС России установила, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.

Поводом к проведению расследования стало заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), которая в декабре 2020 года пожаловалась на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей на принадлежащем компании видеохостинге.

Претензия заключалась в том, что документы, регулирующие отношения сервиса YouTube и его пользователей, не уточняют, законодательство какого именно государства должно применяться к этим отношениям.

«При этом, исходя из их текущих формулировок, можно сделать вывод о том, что применяется любой закон любого государства. В то же время сама ситуация, в которой размещение и показ видеоконтента в России могут регулироваться законодательством других государств, является некорректной», — отмечалось в сообщении РОЦИТ.

Действующие условия соглашения между Google и пользователями позволяют американской компании произвольно ограничивать любой аккаунт — основания для блокировки или удаления предусматривают практически неограниченное право YouTube действовать по своему усмотрению. Также в РОЦИТ указывали на тот факт, что «процедура апелляции практически не регламентирована и не позволяет эффективно восстановить заблокированный аккаунт. На практике блокируются каналы (аккаунты) различного содержания и направленности, зачастую без предупреждения и без обоснования блокировки».

«YouTube является доминирующим игроком на рынке видеохостингов как в России, так и и во многих других странах. Это делает его важным источником информации для граждан. Когда сервис зачастую без объяснения причин и без судебных решений вводит блокировки аккаунтов граждан и российских медиа, он начинает осуществлять настоящую цензуру, запрещенную Конституцией РФ. Это также несет риски манипуляции общественным мнением и ущемления интересов пользователей, ограничения свободы слова и распространения информации. Интернет-платформы, какими бы крупными они ни были, остаются частными компаниями. И их желание решать, какой контент приемлем, а какой нет, оспаривается во всех странах мира», — прокомментировал ситуацию специально для ИА REGNUM руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации ОП РФ Вадим Виноградов .

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