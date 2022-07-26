Москва, 26 июля 2022, 17:30 — REGNUM ФАС оштрафовала владельца YouTube на 2 миллиарда рублей. Такую сумму компания Google должна заплатить за злоупотребление доминирующим положением. Наказание за нарушение предусмотрено частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ.
Google должна оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу.
Ранее в феврале 2022 года ФАС признала компанию Google нарушившей антимонопольное законодательство. ФАС установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий.
ФАС России установила, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.
Поводом к проведению расследования стало заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), которая в декабре 2020 года пожаловалась на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей на принадлежащем компании видеохостинге.
Претензия заключалась в том, что документы, регулирующие отношения сервиса YouTube и его пользователей, не уточняют, законодательство какого именно государства должно применяться к этим отношениям.
Действующие условия соглашения между Google и пользователями позволяют американской компании произвольно ограничивать любой аккаунт — основания для блокировки или удаления предусматривают практически неограниченное право YouTube действовать по своему усмотрению. Также в РОЦИТ указывали на тот факт, что «процедура апелляции практически не регламентирована и не позволяет эффективно восстановить заблокированный аккаунт. На практике блокируются каналы (аккаунты) различного содержания и направленности, зачастую без предупреждения и без обоснования блокировки».
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