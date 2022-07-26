Калуга, 26 июля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В Калуге сотрудники территориального управления Росгвардии задержали агрессивно настроенного 43-летнего мужчину, который угрожал представителям газовой службы применением против них оружия. Житель многоквартирного дома таким образом пытался воспрепятствовать «газовикам» проверить оборудование у него в квартире, в которой ранее произошло возгорание. Об этом 26 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника отделения контроля за оборотом оружия управления Росгвардии по Калужской области майора полиции Алексея Крохмалюка.

Пресс-служба управления Росгвардии по Калужской области Ружьё задержанного калужанина

Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии обезоружили мужчину, который зарядил ружье и снял его с предохранителя. Мужчина был задержан и передан следственно-оперативной группе. В ходе происшествия пострадавших нет. Задержанный отказался от освидетельствования на состояние опьянения. Позже выяснилось, что у него в квартире находится еще три единицы оружия.

«Данный гражданин владел оружием на законных основаниях, но в связи с произошедшим у него оно изъято. Проводится проверка, а также возбуждено дело об административном правонарушении», — отметил Алексей Крохмалюк.