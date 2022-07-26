Павловск, Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Пожарные тушили пожар в подсобном помещении Павловского дворца Санкт-Петербурга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 26 июля в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Павловский дворец в Павловске. Елена Молчанова © ИА REGNUM

Сообщение о задымлении поступило на пульт дежурного 26 июля в 16:41 мск. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что в подсобном помещении Павловского дворца горит обстановка на площади 2 кв. метра.

«В 17:07 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», — отметили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС четыре единицы техники и 18 человек личного состава.