Таллин, , 17:28 — REGNUM

Флаг Эстонии Konrad Zielinski, son of Julo

Департамент полиции и погранохраны Эстонии привел свои полицейские подразделения в Нарве и на северо-востоке страны в повышенную готовность и увеличил число патрулей.

Об этом говорится в сообщении департамента. Сделано это из-за отмеченной местной общественностью годовщины освобождения Нарвы и региона от немецко-фашистских войск. Дополнительные силы призваны обеспечить общественный порядок и предотвратить стихийные акции, отметили в департаменте. Задачей стражей порядка также заявлено изъятие «враждебной символики» (символы и эмблемы Красной армии и СССР, флаги Победы, военная и служебная форма времен СССР, георгиевские ленточки и другое).

Полиция будет оставаться в повышенной готовности с 26 июля по 4 августа 2022 года.

24 июля 1944 года началась Нарвская операция.78 лет назад, 26 июля, силами Красной армии Нарва была освобождена от нацистской оккупации. В ходе операции советские войска потеряли по разным оценкам от 30 до 100 тысяч погибшими.