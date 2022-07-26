Симферополь, 26 июля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Противоэпидемический режим ужесточен в больницах Республики Крым. Об этом сообщил журналистам глава крымского минздрава Константин Скорупский.

В больнице

«Главным врачам поручено усилить контроль обязательного измерения температуры при входе в больницы, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и гигиены рук для пациентов», — приводит «Крым 24» слова Скорупского.

По данным оперштаба, за последние сутки в Крыму госпитализировали пять пациентов с подтверждённым COVID-19, выявлено 59 случаев заболевания. Ранее власти ряда регионов сообщили о возможном ужесточении ограничений в случае роста заболеваемости ковидом.