Донецк, , 17:09 — REGNUM Углегорская ТЭС, расположенная в Бахмутском районе Донбасса, перешла под контроль российских сил. В Telegram-канале «Рыбарь» выложили видео с электростанции. «Штурмовые отряды «ЧВК Вагнера» сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции», — пишут аналитики.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

В кадре опубликованного видеоролика показан российский боец. На камеру он демонстрирует точное время на часах, а также дату съемки: 10 часов утра 26 июля. Также обнародована видеозапись внутренних помещений освобожденного объекта. Внешне оборудование выглядит целым, но его работоспособность и общая степень повреждений неизвестны.

Эксперты уточняют, что сложность операции по освобождению заключалась в большом количестве украинских опорных пунктов, расположенных вокруг станции, и необходимостью максимально сохранить важный инфраструктурный объект, который питает электричеством большой район Донбасса.

Бойцы «ЧВК Вагнера» подняли российский флаг над Светлодарском и соседним Мироновским еще в конце мая, однако отступившие без боя подразделения противника закрепились на ТЭС и пытались подорвать дамбу.