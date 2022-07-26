Нью-Дели, 26 июля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Показательным для индийской экономики на фоне политических событий на Украине стало сокращение импорта подсолнечного масла, сообщил 26 июля журналистам министр сельского хозяйства Индии Нарендра Сингх Томар.

Александр Погожев ИА REGNUM Нерафинированное растительное масло

В ответ на вопрос, как отразилась спецоперация ВС РФ на Украине на импорте сельскохозяйственной продукции, чиновник сказал, что ввоз из-за рубежа нерафинированного подсолнечного масла упал.

Так, если в прошлом году с 21 февраля по 30 июня объём импортируемого масла составлял 739 тыс. тонн, то в этом году он сократился на 23% — до 540 тыс. тонн. За последний год объём импорта этого масла составил 2 175 000 тонн.

Он добавил, что Россия и Украина являются важными поставщиками нерафинированного подсолнечного масла. Поскольку обстановка изменилась, власти приступили к снижению зависимости от импорта пищевых масел.