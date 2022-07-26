Бишкек, , 17:25 — REGNUM Если в бюджете Киргизии будет достаточно денег, то в начале 2023 года пенсии могут повысить до размера прожиточного минимума. Об этом заявил председатель социального фонда Бактияр Алиев, передают киргизские СМИ.

Пенсия

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По его словам, сейчас прожиточный минимум в республике составляет 7,2 тысячи сомов (5,1 тысячи рублей), а средний размер пенсии — лишь 6,1 тысячи сомов (4,3 тысячи рублей).

Также чиновник сообщил, что на увеличение пенсий планируют потратить 600 млн сомов (430,2 млн рублей) из денег, имеющихся в распоряжении соцфонда, и ещё 200 млн сомов (143,4 млн рублей) из республиканского бюджета.

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