Москва, , 17:54 — REGNUM Онлайн-кинотеатр more. tv представил локализованный тизер пятого сезона сериала «Рассказ служанки». Соответствующий пост был опубликован на странице сервиса во «ВКонтакте» 26 июля.

Служанки Цитата из т/с «Рассказ служанки». 2017. США

Новый сезон расскажет о продолжении борьбы главной героини Джун (Элизабет Мосс) с республикой Галаад и её попытках воссоединиться с дочерью. Премьера первых серий состоится на more. tv 15 сентября 2022 года.

Напомним, «Рассказ служанки» является экранизацией одноимённого романа канадской писательницы Маргарет Этвуд. Первый сезон шоу вышел в апреле 2017 года.

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