26 июля 2022 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 18:00 — REGNUM Ряд позиций представленной Центробанком обновленной концепции совершенствования защиты розничных инвесторов вызвал споры. Несмотря на то, что Банк России предложил ввести лишь временный запрет для неквалифицированных инвесторов на покупку иностранных ценных бумаг, причем ограничения, как сообщал РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства, не будут распространяться на бумаги Минфина и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также эмитентов, осуществляющих экономическую деятельность в стране, Минфин выступил против данной инициативы. В пресс-службе министерства изданию заявили, что неквалифицированным инвесторам должны быть доступны акции эмитентов из дружественных стран, что будет способствовать возможностям диверсификации портфеля для снижения рисков и интеграции между дружественными финансовыми рынками. Также в Минфине не поддержали идею регулятора финрынка повысить порог активов для получения статуса квалифицированного инвестора с 6 млн до 30 млн рублей. В ведомстве посчитали, что эта мера не позволит проверить понимание рынка, отметив, что для получения статуса квалифицированного инвестора необходимо проводить отдельное тестирование. Инвестиционный аналитик, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев на онлайн-странице «Известий» обратил внимание, что инициатива ЦБ РФ по запрету на покупку иностранных ценных бумаг неквалифицированными инвесторами явно носит неполитический характер, мол, данной инициативой регулятор не разделяет бумаги дружественных или недружественных стран. «Политики в возможных новациях меньше, чем экономики», — подчеркнул эксперт. На руках у рядовых россиян, по оценкам участников фондового рынка, напомнил Разуваев, находится около 30 млрд долларов кеша, что является очень, по его словам, неплохим инвестиционным ресурсом в условиях санкций, когда Россия и ее корпоративный сектор «отрезаны» от внешних рынков капитала. На поверхности, заметил эксперт, массовый выпуск облигаций компаний второго и третьего эшелона. Возможно, по его мнению, вернется и «популярная у россиян практика «народных IPO», то есть продажа бумаг мелким инвесторам через сеть розничных банков. Более того, Разуваев отметил рост интереса к российским акциям: если раньше состоятельные граждане размещали 10% средств в РФ, а 90% на Западе, то теперь пропорция 50% на 50%.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Заморозка международных резервов Банка России и прочий негатив по отношению к россиянам привели к пересмотру рисков инвестиций на Западе. При этом free float российских акций невелик, а реально доступных бумаг еще меньше. Это позволяет рассчитывать на восстановление капитализации даже без участия западных игроков — в конце концов, можно обратиться к опыту Ирана, который давно живет под санкциями», — заявил инвестиционный аналитик, также предположив, что некоторые инвесторы постараются обойти ограничения ЦБ — погоня за прибылью, по словам Разуваева, часто толкает инвесторов «на очень скользкий путь», и «именно на этом пути может ждать высокий риск заморозки или потери инвестиций — как частичной, так и полной».

В пресс-службе Центробанка изданию РБК пояснили свою позицию касательно предложения о предоставлении доступа неквалифицированным инвесторам к ценным бумагам дружественных стран. Там заявили, что риски блокировки могут возникнуть в любой зарубежной инфраструктуре: проблема не в самих бумагах, а в их учете иностранными депозитариями.

«Важно отметить, что и на других биржах могут присутствовать риски участия иностранной учетной инфраструктуры, в которой учитываются сделки с этими бумагами. И очень сложно предугадать, что эти активы не будут заблокированы иностранным учетным институтом. Поэтому мы продолжим диалог с рынком о выработке решений для снижения кастодиальных рисков, вызванных санкционными ограничениями», — цитирует издание заявление пресс-службы Банка России.

У российских инвесторов, как отметили в Центробанке, уже реализовались инфраструктурные риски, в результате чего активы миллионов граждан оказались заблокированы, так как бумаги учитывались в зарубежной инфраструктуре. Ранее регулятор сообщал о более 5 млн частных инвесторов, чьи бумаги на счетах оказались заблокированными. При этом стоимость только акций, подпавших под ограничения, оценивается в 320 млрд рублей.

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Партнер одной из юридических компаний — Александр Некторов — пояснил изданию 47 news, что в последние годы, в том числе на фоне пандемии, наблюдается огромный приток неквалифицированных инвесторов, так как стать таковыми не представляется сложным.

«Почти у всех сегодня есть банковские счета и интернет-доступ к ним, — говорит эксперт. — На сайтах большинства банков предлагается открыть брокерский счет — вы легко можете сделать это в личном кабинете».

Квалифицированный же инвестор, по его словам, не тот, кто прошел какой-то тест или специальное обучение, а тот, кто соответствует хотя бы одному из установленных Центробанком критерию, например, достаточно иметь на банковских счетах или в ценных бумагах не менее 6 млн рублей или просто высшее экономическое образование. На практике, объяснил эксперт, первым нельзя приобретать определенного вида активы (как правило, более рискованные), а вторым — можно.

«Представьте человека, который не имеет 6 млн рублей на счету, но стал квалифицированным инвестором благодаря диплому о когда-то полученном высшем экономическом образовании. Такие делают сначала небольшие покупки, им везёт, они чуть-чуть зарабатывают, увлекаются, берут банковские кредиты и на уже крупные суммы покупают ценные бумаги, в том числе иностранные. После введения санкций ими невозможно воспользоваться. К нам обращается огромное количество виртуальных долларовых и евровых миллионеров, просят помочь им вытащить их миллионы, которые вроде есть, но сделать с ними ничего нельзя и непонятно, когда будет можно», — подчеркнул Некторов.

Давид Тенирс Младший. Ростовщик (фрагмент). XVII

«В марте главные международные клиринговые центры Euroclear и Clearstream приостановили работу с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД), который в начале июня попал под прямые санкции Евросоюза. НРД — центральный депозитарий России, ведет учет прав собственности на российские ценные бумаги, которыми владеют инвесторы, и проводит расчеты по сделкам. У каждого брокера есть свой депозитарий, который имеет условную ячейку в депозитарии Санкт-Петербургской биржи. А депозитарий биржи уже имеет ячейку в НРД, который, в свою очередь, интегрирован с Euroclear и Clearstream, где консолидируются все сведения о приобретенных российскими инвесторами иностранных ценных бумагах. «Ячейки» НРД в Euroclear и Clearstream и оказались заблокированными», — также пояснил в интервью изданию эксперт.

Ранее заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на вопрос РБК о том, как долго продлятся ограничения на покупку иностранных акций для неквалифицированных инвесторов, отвечал, что всё зависит от того, когда ЦБ поймет, как управлять кастодиальным риском, подчеркивая, что «пока ситуация настолько нестабильная, этот риск крайне высокий». Более того, говоря о том, что «инвестор остается один на один с представителем услуг, который находится в другой юрисдикции», Габуния отмечал, что регулятор будет работать с российскими брокерами, чтобы такой «мостик» не возник как специальный сервис внутри России. Иными словами, регулятор будет отслеживать возможность обхода ограничений, то есть чтобы некоторые инвесторы в погоне за прибылью не встали на тот самый скользкий путь, на котором, как говорил Разуваев, «может ждать высокий риск заморозки или потери инвестиций — как частичной, так и полной».