Вашингтон, 26 июля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Техас продолжает бороться с преступностью на американо-мексиканской границе, пытаясь решить проблему контрабанды людей, наркотиков и оружия, сообщает 26 июля Fox News со ссылкой на департамент общественной безопасности штата (DPS).

Граница США и Мексики

Представитель департамента, сержант Марк Коуч заявил журналистам, что, вопреки утверждениям администрации президента США Джо Байдена, проблема преступности на границе не устранена.

Он также опроверг недавний комментарий министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса о том, что граница безопасна, назвав это «ошибочным заявлением».

Сообщается, что по поручению губернатора Техаса Грега Эббота продолжает начатая в марте 2021 года совместная операция DPS и национальной гвардии штата под названием «Одинокая звезда», целью которой является «борьба с контрабандой людей и наркотиков в Техас».

За время проведения данной операции было задержано более 225 тысяч мигрантов, арестовано более 13 тысяч преступников, изъято свыше 3500 единиц оружия и 289 миллионов смертельных доз опиоидов.