Санкт-Петербург, 26 июля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Если количество заражений коронавирусом в Санкт-Петербурге будет стремительно расти, в городе могут вернуть масочный режим. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим. Коронавирус, карантин

«Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет отличаться от той, что мы наблюдали в последнее время, то, мне кажется, это вполне закономерная рекомендация Роспотребнадзора, комитета по здравоохранению — вернуть масочный режим для того, чтобы защитить наших жителей, прежде всего от заболевания, чтобы мы спокойно занимались своими привычными делами, а не занимали койки в стационарах», — сообщил Лисовец.

Пока в Петербурге количество новых заражений ежедневно не превышает отметку в 800 случаев. Однако ежесуточно в городе фиксируется поступательный рост числа заболеваний.

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов назвал эпидобстановку контролируемой и напомнил петербуржцам о ревакцинации как о способе профилактики распространения вируса.