Скопин, Рязанская область, 26 июля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Новые ограничения установил Виктору Мохову, известному как «скопинский маньяк», Скопинский районный суд Рязанской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным РИА Новости, мужчине теперь запрещено «приближаться ближе чем на 100 метров к образовательным организациям и детским больницам».

Согласно документам суда, исковое заявление от полиции района было зарегистрировано 6 июля. Дело рассматривалось единолично судьей, 14 июля иск был удовлетворён.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Мохов в 2000 году в Рязани похитил двух несовершеннолетних девушек и продержал их в подвале своего дома в Скопине, избивая и насилуя, почти четыре года. В марте 2021 года он освободился из мест лишения свободы после 17 лет заключения. «Скопинскому маньяку» запрещено посещать массовые мероприятия, покидать ночью своё жилище, выезжать без разрешения полиции за пределы Скопинского района, общаться со СМИ и посещать культурно-массовые и зрелищные мероприятия, кафе и бары, в которых разрешено употребление алкоголя.