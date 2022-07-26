Вашингтон, 26 июля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Члены демократических партий в США требуют «отменить» стриминговый сервис Hulu. Об этом 26 июля пишет Variety.

The Walt Disney Company, NBCUniversal Логотип сервиса Hulu

Как отмечает издание, причиной негативных комментариев в адрес онлайн-кинотеатра и его материнской компании Disney стала реклама против республиканцев, которую Hulu отказался показывать. Хештег #BoycottHulu (Бойкотируйте Hulu) стал одним из самых популярных в американском Twitter 26 июля 2022 года.

По словам членов демократических организаций, сервис Hulu отказался транслировать рекламу о законах, связанных с ограничением прав на аборты, а также с законами о легализации оружия. «Цензура со стороны Hulu возмутительна и оскорбительна. Избиратели имеют право знать факты о радикальной программе республиканцев MAGA в отношении абортов — Hulu оказывает медвежью услугу американскому народу», — прокомментировал ситуацию комитет демократической кампании Конгресса.

Добавим, что в 2022 году компания Disney отказалась показывать политическую рекламу. Однако в Hulu заявлений о запрете на политическую или тематическую рекламу не давали. Обе компании пока никак не комментировали ситуацию.