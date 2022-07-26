Берлин, 26 июля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Германия поставила Украине три из обещанных ранее реактивных систем залпового огня (РСЗО) Mars-2 и дополнительных самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, сообщает 26 июля Bild со ссылкой на министра обороны ФРГ Кристину Ламбрехт.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Кроме того, она заявила о намерении передать Киеву системы ПВО IRIS-T и три танковых тягача.

Напомним, Ламбрехт рассказала о планах поставить Украине три установки РСЗО Mars в июне 2022 года. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что в Германии уже обучаются украинские расчёты для этих реактивных систем залпового огня.