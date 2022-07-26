Брюссель, 26 июля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Тема штрафов для стран, которые не поддержали решение ЕС по сокращению потребления газа, пока не обсуждалась, сообщил 26 июля журналистам чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1984. СССР Холодно

Комментируя итоги встречи в Брюсселе, посвящённой вопросу ограничений потребления газа для европейцев, Сикела сказал: «Мы не обсуждали сегодня штрафные меры».

Чешский чиновник пояснил, что сокращение потребления газа на 15%, о котором была достигнута сегодня договорённость, необходимо, чтобы «пережить суровую зиму без российских поставок», — это 45 млрд кубических метров.

Читайте также: Страны ЕС договорились о сокращении потребления газа

Как ранее сообщало ИА REGNUM, не все страны поддержали решение ЕС по сокращению на период 1 августа 2022 года — 31 марта 2023 года объёма потребления газа на 15%. Речь пока идёт о добровольном сокращении.