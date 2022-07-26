Тамбов, 26 июля, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской областной Думы своим решением расширили перечень категорий граждан, которые могут рассчитывать на единовременную компенсационную выплату по программе социальной газификации жилых домов в сельской местности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

пресс-служба Тамбовской областной Думы Тамовская областнная Дума

Так, теперь выплату будут получать члены семей военнослужащих и лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, а также военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики, в случае гибели указанных военнослужащих либо смерти указанных военнослужащих до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие ранения, травмы, заболевания, полученного при исполнении обязанностей военной службы.

«Для указанной категории граждан законопроектом предлагается установить единовременную компенсационную выплату в размере 75 тыс. рублей на один жилой объект, но не более стоимости фактически произведенных расходов на выполнение работ, приобретение товаров по газификации жилого объекта. Выплаты будут осуществляться за счет средств бюджета Тамбовской области», — рассказал председатель Тамбовской облдумы Евгений Матушкин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году на реализацию программы социальной газификации в Тамбовской области планируется направить около 224 млн рублей. С 2021 года до начала 2022 года по программе социальной догазификации заключено 1984 договора.

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