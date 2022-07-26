Салехард, 26 июля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова власти Великобритании внесли в санкционный список. Документ опубликован 26 июля 2022 года на официальном сайте правительства Соединённого Королевства.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов

«Санкции со стороны Великобритании считаю высокой оценкой моей работы. У России есть только два союзника, остальные — пусть вводят санкции», — прокомментировал в своём телеграм-канале внесение в санкционный список Дмитрий Артюхов.

Ямальский губернатор тут же поделился впечатлениями от поездки в Херсон.

«Только что был в Херсоне, ездил поддержать наших ребят. При поддержке Ямала сейчас активно идут строительные работы в Волновахе, готовим школу к новому учебному году. Предстоит ещё многое сделать, чтобы жители города могли вернуться к своей привычной жизни, делаем всё возможное вместе с правительством ДНР. Убеждён — когда мы едины, мы непобедимы», — отметил глава ЯНАО.

Также Дмитрий Артюхов посетил 26 июля ямальских сотрудников спецподразделений, выполняющих свой долг на специальной военной операции в республиках Донбасса и на Украине.

«Передал посылки из дома и всё необходимое. Настроение у всех боевое и позитивное. Будем в дальнейшем помогать решать все возникающие вопросы», — сообщил Дмитрий Артюхов.

В заключении, глава Ямала анонсировал расширение служебного фонда жилья для сотрудников спецподразделений Нового Уренгоя, проходящих службу в зоне специальной военной операции.