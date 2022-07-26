Салехард, , 18:35 — REGNUM В рамках Года экологии на Ямале проводится экопросветительский проект «Экология внутри». Первый образовательный этап проекта подходит к завершению. Впереди очная часть — уборка территорий округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Экология Иван Шилов, ИА REGNUM

«На протяжении июля проходят онлайн-лекции. Более 30 часов онлайн-работы уже позади. Спикеры образовательных треков — региональные и федеральные эксперты с исследовательским и практическим опытом из разных сфер — рассказали о бережном потреблении, корпоративной культуре, развитии экопривычек, экологичности в путешествиях и о многом другом», — указано в сообщении.

Второй этап проекта «Экология внутри» стартует 1 августа, его участники вместе с волонтерами Арктики займутся уборкой территорий Ямала. В очной части смогут принять участие всего 260 человек до 18 лет, в то время как в категории старше 18 лет количество участников не ограничено.

Наиболее активные добровольцы будут награждены подарками, статусом «Волонтер Арктики» и особыми условиями для прохождения отбора в экспедиции «Зеленой Арктики». Для 13 самых активных ямальских школьников предусмотрена путёвка в экопутешествие по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, волонтеры из 14 регионов России и Казахстана прибыли на Ямал для участия в экологических проектах Зеленой Арктики, которая начнётся 14 августа.

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