Казань, 5 октября, 2020, 11:01 — ИА Регнум. По информации на 5 октября, с начала наблюдения заражены коронавирусом 7364 жителя Татарии, за минувшие сутки инфицированы еще 27 пациентов. Накануне сообщалось о 26 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6270 человек, за сутки — трое. Летальных исходов за все время зарегистрировано 79 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Трое инфицированных госпитализированы, 24 человека лечатся на дому. Самое большое количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 14 человек, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 17 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии за сентябрь 721 человек заболел новой коронавирусной инфекцией. Еженедельный темп прироста составил 0,3%. По Казани доля случаев от общего количества в сентябре составила 57%. Также рост числа заболевших произошел в трех районах республики — Апастовский, Пестречинский и Буинский районы.

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