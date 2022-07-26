Калуга, 26 июля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Калужской области за шесть месяцев 2022 года полицейские раскрыли свыше четырёх тысячи преступлений. Об этом заявил 26 июля на расширенном заседании коллегии начальник областного управления Министерства внутренних дел России генерал-майор полиции Александр Дедов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании коллегии регионального управления МВД России

По словам руководителя ведомства, в регионе за первое полугодие на 10,4% снизилось количество зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких составов. Разбойных нападений стало меньше на 20,8%, нанесения тяжкого вреда здоровью — на 20%, разбоев — на 20,8%, грабежей — на 33,2%, краж — на 12,6%.

На заседании коллегии выступил губернатор области Владислав Шапша, который в числе приоритетных направлений правоохранительной деятельности назвал дальнейшее снижение уровня криминализации в среде несовершеннолетних, мигрантов, активизировать борьбу с терроризмом, кибер- и наркопреступностью. Особое внимание в речи губернатора было уделено вопросам противодействии коррупции. В 2022 году на реализацию национальных проектов региону будет выделено свыше 22 млрд рублей. Губернатор напомнил, что на эти средства идет строительство новых больниц, детских садов, социальных учреждений, дорог, модернизируется жилищно-коммунальное хозяйство.

«Нужно добиваться, чтобы все до копейки было вложено в достижение целей, которые ставит перед нами президент и Правительство Российской Федерации», — отметил Владислав Шапша.