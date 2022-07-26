Дудинка, Красноярский край, , 17:06 — REGNUM Константин Марков

«Роснефть» сообщила, что начала бурение на Пайяхском месторождении в рамках проекта «Восток Ойл» на Таймыре. Отгрузки нефти по Севморпути стартуют в 2024 году.

Работы предстоит много. Но самозванные экологи, даже не из числа перестраховщиков Гринпис, уже бьют тревогу — природа Таймыра может пострадать от действий нефтяников. Тем более, что «Роснефть», как заявило издание «Правда УРФО», закрепила за собой лидерство в области нефтеразливов. Якобы в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) более 90% инцидентов приходятся как раз на «дочки» «Роснефти». Но там и работает фактически одна «Роснефть»!

Теперь объясним, почему нельзя сравнивать эти регионы с точки зрения последствий для экологии. ХМАО — крупнейший добывающий регион и давно «обжитой» нефтяниками. Население — 1,7 млн человек, а площадь - 534 тыс кв км. Скрыть разливы здесь не получится. Любой грибник - житель Югры - может легко наткнуться на нефтяные озера в местных лесах или их заметит пассажир из окна проходящего поезда.

Другое дело Таймыр. Таймырский Долгано-Ненецкий район, где собирается бурить «Роснефть», — это значительная территория (880 тыс. кв. км) больше Франции (643 тыс. кв км). Но зарегистрировано там всего около 30 тысяч человек, в основном записанные как коренные малочисленные народы. В реальности там живут значительно меньше, используя этническую принадлежность для получения субсидий. Но даже 30 тыс. человек — это население большого квартала Парижа на всей территории Франции. Это — полное безлюдье. Пайяха - месторождение с отсутствием инфраструктуры и находится на значительном отдалении от населенных пунктов. Не только человек, но не каждая птица доберется. То есть, в случае разлива нефти на Таймыре, его никто и не заметит.

Что касается последствий для окружающей среды, то не все так однозначно, как пессимистично трубят экологи. Нефть имеет природное прохождение, в отличие от нефтепродуктов, которые получают на нефтеперерабатывающих заводах в результате серии различных химических процессов. Если вспомнить Париж, то выхлопы из проезжающего автомобиля наносят более серьезный вред окружающей среде. А природные элементы априори не может нанести вред природе, т. к. сами часть мироздания. Скорей всего, наоборот, нефть станет хорошим питательным элементом для ягеля — это лишайник, которым охотно питаются здешние олени. Конечно, есть риск, что от высокой концентрации углеводородов в воде могут пострадать отложенные личинки гнуса и резко сократятся неизвестно чем питающихся стаи северных кровососов.

Но российские ученые недавно провели эксперименты в загрязненных районах Баренцева моря и сделали сенсационные вывод. Выяснилось, что некоторые виды водных животных и растений на загрязнение воды нефтью вообще не реагировали, а некоторым нефтяная «подкормка» пришлась даже по вкусу. В итоге популяция этих рыб даже выросла. Привыкнув к нефти, они не желали покидать район загрязнения, а, будучи перенесены в чистую воду, становились вялыми, будто им чего-то не хватало.

Но главный вопрос — в другом. Природа нужна не сама по себе, а для гармоничного развития человечества. Это некоторые экологические экстремисты утверждают, что люди, выдыхая углекислый газ, приближают общую катастрофу. На самом деле экология нужна человеку, а не человек должен быть вписан в придуманную экологию.