Симферополь, , 17:06 — REGNUM Дороги на территории северных районов Крыма в сторону освобождённой Херсонской области будут восстановлены. Об этом сообщил журналистам 26 июля председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Крым Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Тут поможет и федеральный центр. Для освобожденных территорий это становится дорогой жизни, в том числе в части поставки продукции», — приводят слова Константинова РИА Новости.

Он добавил, что сегодня экономическое взаимодействие Крыма с освобождёнными от украинских нацистов территориями Запорожской и Херсонской области продолжает укрепляться.

Как сообщало ИА REGNUM, территории Запорожья и Херсонской области Россия взяла под контроль в рамках проведения военной спецоперации по защите Донбасса и денацификации Украины. С 1 июля впервые за восемь лет было запущено пассажирское автобусное сообщение между Крымом и освобождёнными территориями.