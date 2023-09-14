Вашингтон, 26 июля, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) повысил свой прогноз по глобальной инфляции в 2022–2023 годах, следует из опубликованного 26 июля доклада фонда.

МВФ

Прогноз инфляции в мире на текущий год повышен с апрельской оценки в 7,4% до 8,3%, на следующий год — с прежних 4,8% до 5,7%.

По оценкам аналитиков МВФ, инфляция в развитых экономиках по итогам 2022 года составит 6,6%, в 2023 году — 3,3%, в развивающихся экономиках — 9,5% и 7,3% соответственно.

Инфляция в США в 2022 году прогнозируется на уровне 7,7%, в 2023 году — 3%, в странах еврозоны — 7,3% и 3,9% соответственно.

В комментарии экспертов МВФ указывается, что повышение прогноза по глобальной инфляции обусловлено ростом цен на энергоносители и продовольствие, а также сохраняющимся дисбалансом спроса и предложения.