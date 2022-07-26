Вашингтон, 26 июля 2022, 17:14 — REGNUM «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказался увольнять руководителей афганского Центрального банка ради того, чтобы США разморозили финансовые активы Афганистана, сообщает 26 июля Reuters со ссылкой на источник.
Отмечается, что США потребовали отстранить ряд представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от руководства ЦБ, однако в этом им было отказано. В результате стороны так и не договорились о разморозке активов.
Ранее специальный представитель США по Афганистану Томас Вест заявил, что США прорабатывают с правительством Афганистана вопрос о разморозке государственных счетов.
Также спецпредставитель сообщил, что примерно за год США передали Афганистану гуманитарную помощь в объёме 1 млрд долларов.
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