* запрещённая в России организация

Вашингтон, 26 июля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказался увольнять руководителей афганского Центрального банка ради того, чтобы США разморозили финансовые активы Афганистана, сообщает 26 июля Reuters со ссылкой на источник.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Отмечается, что США потребовали отстранить ряд представителей «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от руководства ЦБ, однако в этом им было отказано. В результате стороны так и не договорились о разморозке активов.

Ранее специальный представитель США по Афганистану Томас Вест заявил, что США прорабатывают с правительством Афганистана вопрос о разморозке государственных счетов.

Также спецпредставитель сообщил, что примерно за год США передали Афганистану гуманитарную помощь в объёме 1 млрд долларов.