Москва, , 17:01 — REGNUM России нужны условия для разработки собственных информационных продуктов. Об этом 26 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по энергетике.

Михаил Мишустин Nalog.ru

«Важно сформировать условия для разработки собственных информационных продуктов и замещения критически значимых отраслевых технологий, чтобы не только снять угрозы, например, кибератак, но и создать заказ для экономики и предприятий IT-отрасли, и в том числе для малого бизнеса. А это колоссальный ресурс — сотни миллиардов рублей в год», — заявил Мишустин.