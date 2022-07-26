Москва, 26 июля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. России нужны условия для разработки собственных информационных продуктов. Об этом 26 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по энергетике.

Nalog.ru Михаил Мишустин

«Важно сформировать условия для разработки собственных информационных продуктов и замещения критически значимых отраслевых технологий, чтобы не только снять угрозы, например, кибератак, но и создать заказ для экономики и предприятий IT-отрасли, и в том числе для малого бизнеса. А это колоссальный ресурс — сотни миллиардов рублей в год», — заявил Мишустин.