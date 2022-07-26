Москва, 26 июля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Россия должна иметь возможность быстрой смены направлений сырьевых потоков с запада на восток и обратно. Об этом 26 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии по энергетике.

Nalog.ru Михаил Мишустин

«Предстоит серьёзно диверсифицировать экспорт. Прежде всего — за счёт переориентации в Азиатско-Тихоокеанский регион, разумеется, с сохранением торговых связей с дружественными странами на прежних площадках», — заявил Мишустин.

По его словам, для этого необходимо развивать транспортную инфраструктуру, строить новые и расширять действующие газо- и нефтепроводы, модернизировать железнодорожное сообщение, а также создавать новые портовые мощности и перевалочные базы.

«В перспективе не менее важно сформировать возможность для быстрой смены направлений сырьевых потоков с запада на восток и обратно. Например, за счёт объединения единой газотранспортной системы, ориентированной на Европу, с проектами «Сила Сибири» и трубопроводом Сахалин — Хабаровск — Владивосток. Сделать своего рода перемычку, которая позволит гораздо более гибко реагировать на ценовую конъюнктуру», — продолжил он.

По его словам, для таких проектов в ближайшие годы необходимо не только закупить технику и комплектующие, но и расширять своё производство.